Росія без Путіна: з'явилося відео масштабного мітингу в Москві

28 травня в Москві пройшов мітинг проти знесення п'ятиповерхівок (так званих "хрущівок") і зведення на їх місці нового житла.

Як повідомляє телеканал "Дождь", в мітингу взяли участь майже 5 тисяч осіб. Оданк в поліції стверджують, що на мітинг вийшло лише 3 тисячі людей.

Під час мітингу поліція вилучила всі банери зі згадуванням президента РФ Володимира Путіна і мера Москви – Сергія Собяніна.

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Окірм гасел щодо збереження будівель, на мітингу вигукували "Росія без Путіна" та "Путін – злодій".