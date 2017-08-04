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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія може зініціювати "перегляд" кордонів Польщі, – ЗМІ

17:23, сьогодні 3422 Читать новость на русском
Росія погрожує Польщі через заборону пропаганди комунізму у країні
Росія погрожує Польщі через заборону пропаганди комунізму у країні / Колаж РБК-Україна

17 липня президент Польщі Анджей Дуда схвалив поправки до закону про заборону пропаганди комунізму або іншого тоталітарного ладу в назвах будівель та об'єктів. Поправки ці передбачають знесення пам'ятників радянської епохи, в тому числі меморіалів на честь Червоної армії.

Закон прийняли на Сеймі 22 червня, і він набуде чинності через три місяці після підписання документа. З цього моменту і протягом 12 місяців будуть демонтовані всі пам'ятники Червоній армії. За підрахунком Інституту національної пам'яті Польщі, це 230 з 469 всіх інших радянських пам'ятників. У Москві дуже гостро відреагували на таку можливість, пригрозивши Польщі "асиметричними" заходами. Про це йдеться в огляді іноземної преси Наталії Лебідь для сайту "24".

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31 липня російська газета "Известия" надрукувала велику статтю, в якій детально аналізувалося, якими можуть бути кроки у відповідь з боку РФ. "Як розповіли "Известиям" джерела в російських дипломатичних колах, розглядається кілька варіантів: персональні санкції проти причетних до розробки закону польських політиків, економічні заходи впливу і активна робота на всіляких міжнародних майданчиках для залучення уваги до цієї проблеми", – йдеться в публікації.

Окрім всього вище зазначеного, росіяни також мають намір вдарити у найболючішу для поляків точку: "Як зазначив на нещодавній прес-конференції в Москві глава комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов, Росія, наприклад, може перестати доглядати за польськими меморіалами, такими як "Катинь" і "Мідне". Сенатор також додав, що до меморіальних місць може бути зараховане і місце під Смоленськом, де у 2010 році сталася катастрофа авіалайнера президента Польщі", – пишуть "Известия".

Закон про декомунізацію не передбачає ліквідацію пам'ятників на могилах радянських солдатів, йдеться тільки про ті пам'ятники, які не пов'язані з похованням. Відповідь у вигляді можливої відплати по відношенню до місць пам'яті, де розташовані могили поляків, є підтвердженням дивного обряду варварства в російській культурі,
– реагує на можливі контрзаходи "Польське радіо".

Обстоюючи пам’ятки радянської доби, "російські політики не кажуть про радянські злочини, скоєні проти поляків. У своїх виступах і повідомленнях вони не відображають вторгнення Червоної Армії в Польщу у вересні 1939 року, Катинь та поневолення польської держави після Другої світової війни", – нагадують Wiadomosti.

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"Польські історики не заперечують, що деякі поляки насправді мають позитивне ставлення до радянських солдатів. Вони нагадують, одначе, що це тільки одна сторона медалі. Адже було багато насильства, грабежів, викрадень людей (…). Велика Вітчизняна війна є основним міфом про російську історичну пам'ять, яка повинна об'єднати суспільство", – зазначає tvn24.

Проте чи не в першу чергу поляків турбує те, що "у Кремля є офіційні сумніви з приводу законності західних кордонів Польщі".

Російські журналісти припустили, що якщо Польща відмовляється від комуністичного минулого, вона також повинна відмовитися від західних кордонів, які дав Сталін. Російське телебачення також стверджує, що в Москві може бути проведений "новий розгляд документів щодо Катині",
– повідомляє Rzeczpospolita.

Детальніше читайте у публікації: "Страшна" помста Путіна: США – за санкції, Польщі – за декомунізацію

Теги: Польща Новини політики Новини Росії Декомунізація ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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