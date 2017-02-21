Росія відправила черговий "гумконвой" на окупований Донбас

Ювілейний – 60 – так званий "гуманітарний конвой" з Російської Федерації відправився на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повідомляється на сайті російського МНС, в складі "гумконвою" 26 автомобілів, які везуть понад 300 тон вантажу. Російська сторона переконує, що там лише продукти харчування, предмети першої необхідності, а також дитячі продуктові набори, призначені для дітей у віці до 1 року.

Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвіїв Курган". Слід зазначити, що на цій ділянці кордону немає українських прикордонників та міжнародних спостерігачів, тому з впевненістю заявити, що саме російські вантажівки завезуть на територію України під видом гуманітарного вантажу, неможливо.