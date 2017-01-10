Росія знову втратила дипломата: знайшли мертвим консула РФ в Греції

У Греції помер 55-річний російський консул Андрій Маланін. Його знайшли мертвим у власній квартирі у центрі Афін.

Про це пише видання РИА Новости, посилаючись на CNN Greece

У посольстві Росії факт смерті дипломата підтвердили.

Дипломат не прийшов вранці на роботу і не відповідав на дзвінки. Коли колеги приїхали до нього додому, то знайшли його мертвим. Квартира була зачинена на ключ з середини.

Приїхавши до нього додому колеги разом з поліцією розкрили двері, яка була закрита на ключ зсередини.

Як заявили в грецькій поліції, смерть консула настала з природних причин.

Нагадаємо, 27 грудня російський дипломат Роман Скрильніков раптово помер під час виконання своїх обов’язків. Його знайшли мертвим у казахському Усть-Каменогорську.