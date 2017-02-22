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Російське міноборони планує закупити українські літаки

08:50, сьогодні 2146 Читать новость на русском
Ан-148 для Росії
Ан-148 для Росії

Міністерство оборони РФ планує замість застарілих Ту-154 та Ту-134 закупити українські літаки Ан-148. При цьому військове відомство країни-агресора вирішило відмовитися від "розхваленої" новинки російського авіапрому – SSJ-100 через "ряд характеристик".

Про це з посиланням на заступника міністра оборони РФ з питань озброєння Юрія Борисова повідомляє "Коммерсант".

За даними військових, загалом планується закупити десятки машин Ту-214 та Ан-148. Вони мають замінити застарілі літаки виробництва "Туполева". Таке рішення було прийнято після катастрофи російського Ту-154 над Чорним морем. Літак саме належав оборонному відомству РФ.

Однак експерти в самій Росії не можуть дійти згоди, як міноборони планує реалізувати проект закупівлі українських літаків. Головний редактор "Авіатранспортного огляду" Олексій Комаров називає таке рішення щодо Ан-148 "дивним": проект "в підвішеному стані", комплектуючі надходять з України, і як буде вирішуватися питання, особливо для Міноборони, незрозуміло.

Слід зазначити, що найбільшим покупцем української військової продукції стала саме Росія

Теги: Україна авіація Україна-Росія Новини Росії
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