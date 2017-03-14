Російські спецназівці з'явились у ще одній країні, – ЗМІ

Західні засоби масової інформації з посиланням на власні джерела повідомляють, що Російська Федерація перекинула два десятка бійців сил спеціального призначення на авіабазу в західній частині Єгипту неподалік кордону з Лівією.

Зокрема, про це пише Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела в самому Єгипті та США.

Видання зазначає, що окрім групи російського спецназу з 22 чоловік, на авіабазу був доставлений безпілотник. В свою чергу, за словами джерела ЗМІ серед дипломатів США, такі дії можуть свідчити про спробу Кремля підтримати командувача лівійською армією Халіфа Хафтару.

Водночас, у Міністерстві оборони РФ від коментарів відмовилися, а їхні єгипетські колеги заперечили факт наявності іноземних військ на території країни.

"Жодних іноземних солдатів з будь-якої країни на території Єгипту. Це питання суверенітету", – заявив представник єгипетської армії Тамер аль-Ріфаї.

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