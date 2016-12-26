Російські спецслужби назвали чотири версії катастрофи Ту-154

Російські спецслужби опрацьовують чотири основні версії катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані ФСБ.

Так, розглядається потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування, технічна несправність літака.



У ФСБ зазначили, що "ознак та фактів, що вказують на можливість здійснення терористичного акту або диверсії на борту повітряного судна, поки не отримано".

Також у російському відомстві зазначили, що, "за станом на даний момент, встановлені очевидці падіння авіалайнера, є також запис відеореєстратора, з якою працюють члени слідчої групи".

За фактом аварії літака порушено кримінальну справу за ст.351 (порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту були 92 людини.



У Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа – це не теракт.





