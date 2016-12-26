  • укр
  • рус
16:47
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 15:00: Стрілянина у Львові. Демонтаж МАФів у Києві
Випуск новин
16:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Російські спецслужби назвали чотири версії катастрофи Ту-154
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські спецслужби назвали чотири версії катастрофи Ту-154

16:31, сьогодні 577 Читать новость на русском
ФСБ опрацьовує чотири основні версії падіння Ту-154
ФСБ опрацьовує чотири основні версії падіння Ту-154 / www.gettyimages.com

Російські спецслужби опрацьовують чотири основні версії катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані ФСБ.

Так, розглядається потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування, технічна несправність літака.

У ФСБ зазначили, що "ознак та фактів, що вказують на можливість здійснення терористичного акту або диверсії на борту повітряного судна, поки не отримано".

Також у російському відомстві зазначили, що, "за станом на даний момент, встановлені очевидці падіння авіалайнера, є також запис відеореєстратора, з якою працюють члени слідчої групи".

За фактом аварії літака порушено кримінальну справу за ст.351 (порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту були 92 людини.

У Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа – це не теракт.


Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 авіація Катастрофа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Трагедии, которые не вызывают сожаления: Россия стала моральным изгоем
сьогодні, 13:47 Трагедии, которые не вызывают сожаления: Россия стала моральным изгоем
Злой Одессит 2507
Останнє Різдво Джорджа Майкла: яким світ пам'ятатиме легендарного співака
сьогодні, 13:02 Останнє Різдво Джорджа Майкла: яким світ пам'ятатиме легендарного співака
2128
Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154
сьогодні, 11:11 Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154
3 7662
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Американський журналіст розповів, чому Росія дуже скоро розлюбить Трампа
11 листопада , 23:28
Недешеве задоволення: скільки коштує сучасне побачення
 23 вересня , 20:01 4
В Україні зросла кількість аварій: страшна статистика в інфографіці
 10 липня , 08:02 2
Комітет Європарламенту підтримав надання українцям "безвізу"
 26 вересня , 19:02 8
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук