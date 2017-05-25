Російський "гумконвой" вкотре прибув на окупований Донбас

На окуповані території Донбасу прибув 65-ий "гуманітарний конвой" з Росії. Автомобільна колона МНС Росії вже перетнула українсько-російський кордон.

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії.

Зазначається, що маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок.

Прямуючи на Донбас, колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвіїв-Курган".

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"Там вантажі в присутності російських і українських представників митних та прикордонних служб відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів проходять необхідні митні процедури", – мовиться у повідомленні МНС Росії.

Там також переконують, що автомобілі МНС Росії дотримувалися всіх встановлених вимога, а саме заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. У російському відомстві також запевняють, що перевірку пройшли не тільки техніка, але й супровідні документи на гуманітарний вантаж.

"Після завершення всіх процедур автомобілі з гуманітарним вантажем загальною масою більше 400 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей. У складі вантажу дитячі продуктові набори та медикаменти", – запевнили в МНС Росії.