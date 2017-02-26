Російського опозиціонера вшанували українськими прапорами

Від станції метро "Горьковская" в центрі Санкт-Петербурга стартувало хода пам'яті вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Над ходою поряд з російськими розвіваються й українські та кримськотатарські прапори.

За інформацією місцевого видання "Фонтанка", на акцію зібралися, за різними оцінками, від 300 до 1000 людей. Поліція не перешкоджає руху.

При цьому наголошується, що пам’ятну ходу опозиції не погодили, влада дала згоду тільки на мітинг на Марсовому полі.

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