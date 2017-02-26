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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Російського опозиціонера вшанували українськими прапорами

15:13, сьогодні 1358 Читать новость на русском
Хода пам'яті Нємцова
Хода пам'яті Нємцова / Скріншот з відео

Від станції метро "Горьковская" в центрі Санкт-Петербурга стартувало хода пам'яті вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Над ходою поряд з російськими розвіваються й українські та кримськотатарські прапори.

За інформацією місцевого видання "Фонтанка", на акцію зібралися, за різними оцінками, від 300 до 1000 людей. Поліція не перешкоджає руху.

При цьому наголошується, що пам’ятну ходу опозиції не погодили, влада дала згоду тільки на мітинг на Марсовому полі.

Читайте також: Марш пам'яті Бориса Нємцова у Москві: пряма трансляція

Теги: Новини Росії Україна Борис Нємцов Вбивство Нємцова Політика
Джерело: 24 Канал
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