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Росію звинуватили у хакерських атаках на лідера президентських перегонів у Франції

01:03, сьогодні 353 Читать новость на русском
Еммануель Макрон
Еммануель Макрон

Сайт одного з лідерів президентської гонки у Франції Еммануеля Макрона піддається кібератакам з боку Росії, а сам він є мішенню російських ЗМІ, які надають допомогу його противникам.

Таку заяву в ефірі радіостанції "Францс-2" зробив генеральний секретар руху "Вперед" Рішар Ферран, від якого Макрон висувається в президенти, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, російські ЗМІ Russia Today, "Спутник" та інші поширюють "фейкові новини" про рух "Вперед", щоб відволікти публіку від Макрона і представити у вигідному світлі кандидата від ультраправих Марін Ле Пен і правоцентриста Франсуа Фійона. Там чином у Росії намагаються вплинути на майбутні травневі вибори.

Рішар Ферран також повідомив, що сайт кампанії Макрона і його бази даних щодня піддаються "сотням і навіть тисячам електронних атак, що виходять з території РФ".

Ферран звернувся до уряду вжити заходів, щоб "гарантувати, що не буде допущено будь-якого втручання в демократичне життя країни".

На думку Феррана, Макрон виявився метою атак ззовні тому, що "виступає за сильну Європу, Європу, яка демонструвала б свою міць, в тому числі і перед обличчям Росії, тоді як інші кандидати діють з набагато більш дружніх позицій щодо Росії".

4 лютого французька версія російського агентства "Спутник" привела висловлювання одного з французьких депутатів, який стверджував, що Макрон "маріонетка американської політичної та фінансової еліти".

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Теги: Політика Франція Новини Росії хакери Російська пропаганда
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