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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Розвідка назвала ім'я лейтенанта, якого помилково вбили п'яні бойовики

14:01, сьогодні 1599 Читать новость на русском
Загиблий лейтенант (з права)
Загиблий лейтенант (з права) / Фото із соціальних мереж

Внаслідок пияцтва на передових позиціях бойовики помилково вбили свого лейтенанта.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

24 лютого у результаті "дружнього вогню" вбито лейтенанта Полсянкіна Андрія Михайловича, командира гранатометного взводу 6 окремого мотострілецького полку та поранено рядового Арсеника Іллю Володимировича,
– йдеться у повідомленні.

Як повідомляють активісти, загиблий лейтенант був родом із Лисичанська (Луганська область). Його син також перебував у лавах бойовиків, його вбили 15 серпня 2016 року.

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Збільшення кількості випитого алкоголю пов’язано із вихідними, які влаштували в честь Дня захисника вітчизни. У розвідці повідомили про суттєве зниження рівня військової дисципліни серед бойовиків.

Теги: Україна Міністерство оборони України Війна на Донбасі Жертви алкоголь
Джерело: 24 Канал
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