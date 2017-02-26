Розвідка назвала ім'я лейтенанта, якого помилково вбили п'яні бойовики

Внаслідок пияцтва на передових позиціях бойовики помилково вбили свого лейтенанта.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

24 лютого у результаті "дружнього вогню" вбито лейтенанта Полсянкіна Андрія Михайловича, командира гранатометного взводу 6 окремого мотострілецького полку та поранено рядового Арсеника Іллю Володимировича,

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляють активісти, загиблий лейтенант був родом із Лисичанська (Луганська область). Його син також перебував у лавах бойовиків, його вбили 15 серпня 2016 року.

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Збільшення кількості випитого алкоголю пов’язано із вихідними, які влаштували в честь Дня захисника вітчизни. У розвідці повідомили про суттєве зниження рівня військової дисципліни серед бойовиків.