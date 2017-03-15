Розвідка повідомила про значні втрати серед бойовиків

Серед російсько-окупаційних військ на території окупованого Донбасу зафіксували значні небойові втрати серед особового складу.
Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.
Так, в окупованій Горлівці між бойовиками відбулася бійка із застосуванням зброї. Внаслідок сутички двох бойовиків вбили, ще один – тяжко поранений.
Через порушення правил безпеки при поводжені з боєприпасами загинуло четверо бойовиків у Харцизьку (Донецька область).
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