Рютте спрогнозував, коли Нідерланди погодять асоціацію Україна – ЄС

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прогнозує, що 30 травня сенат підтримує Угоду про асоціацію між Україною і ЄС.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Мій прогноз, що сенат підтримає це наступного тижня. Після чого нідерландський уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію. Це має відбутися наступного тижня, у вівторок. Ми мали добрі дебати щодо цього минулого вівторка (23 травня – ред.), відтак тепер можемо проголосувати і ратифікувати її", – зазначив він.

За словами Рютте, така угода є дуже позитивною і для ЄС, і для України, "а також для Росії, тому що це допоможе стабілізувати ситуацію у регіоні".

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