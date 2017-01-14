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Саакашвілі показав схему, як Насіров допомагає тестю через ProZorro вигравати тендери

12:41, сьогодні 136380 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / inforesist.org

Колишній очільник Одещини Міхеїл Саакашвілі оприлюднив схему, за якою голова Державної фіскальної служби Роман Насіров сприяв тестю і власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глімбовському вигравати тендери.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Схема, за якою він допомагає своєму тестю, власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глімбовському, вражає одночасно своєю простотою і нахабністю. Компанія-прокладка, всі рахунки якої заблоковано через несплату боргів, відкриває рахунок у банку і просто не реєструє його у Державній податковій службі", – йдеться у повідомленні.

Міхеїл Саакашвілі підкреслив, що таке можливо лише коли Державну фіскальну службу очолює родич. Така схема дозволяє вигравати нові тендери навіть через інноваційну систему ProZorro.

За словами політика, всі докази і документи будуть передані до НАБУ.

Читайте також: Влада "бариг" представила чергового "баригу" на посаду голови Одеської ОДА, – Саакашвілі

Теги: Україна Політика Роман Насіров Державна фіскальна служба ProZorro Скандал Міхеїл Саакашвілі НАБУ
Джерело: 24 Канал
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