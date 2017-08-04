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Саакашвілі розповів, коли повернеться в Україну: ексклюзивне інтерв’ю

20:17, сьогодні 281 Читать новость на русском

Міхеїл Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну до початку судового процесу, щоб відстояти свої права.

Про це він сказав в прямому ефірі 24 Каналу.

Екс-голова Одеської ОДА розповів, що попри скасування українського громадянства, він не мав проблем з перетином кордону. І додав, що ніхто не буде виконувати "диктаторські забаганки" Порошенка.

Саакашвілі пояснив чому, на його думку, Порошенка не люблять емігранти.

Порошенко вирішив позбутись мільйонів емігрантів і тому я вирішив зустрічатись з українською діаспорою, щоб допомогти їм. Бо навіть якщо в Україні залишиться 10 мільйонів громадян – владі буде комфортно. Земля і ресурси стане їхньою,
– сказав екс-голова.

Він також розповів, що планує і далі подорожувати по європейським країнам і планує повернутись в Україну до судового процесу.

Я планую повернутись в Україну до судового процесу, щоб відстояти свої права. Бо цей указ є незаконним, від нього відмежувався Юрій Луценко, хоч на нього посилався Порошенко, тобто він визнав, що Порошенко сказав неправду,
– сказав Саакашвілі.

Саакашвілі також додав, що цю ситуацію з Порошенком не обговорював і наголосив, що Президент його використав для свого піару.

Більше про плани Екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі – дивіться в інтерв'ю.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. За словами нардепа Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема, що стосувались його судимості у Грузії. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.

Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Новини політики
Джерело: 24 Канал
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