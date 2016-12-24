Саакашвілі розповів, як його "пошили в дурні"

Міхеїл Саакашвілі розповів, як його "розвели" журналісти питанням про плани на майбутнє.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Визнаю, що мене розвели. Але один раз програвши з "наперсточниками", більше до них не збираюся і близько підходити, і головне все зроблю, щоб покласти край 25-річному разводняку українців. Мене запитали, чим займатимуся після того, як піднімемо Україну і зробимо її Європейською наддержавою, я пожартував, що займуся Росією, заздалегідь перейменувавши її в Новоросію", – йдеться у дописі.

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