Саакашвілі розповів про нові окупаційні плани Росії

Колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що Білорусь буде "анексована і окупована" Росією.

Про це він заявив литовському агентству BNS.

Колишній український і грузинський політик прокоментував активність російських військових в Білорусії, кажучи про дев'яту річницю війни в Південній Осетії.

"Я думаю, що Росія збирається окупувати і анексувати Білорусію", – сказав Саакашвілі в зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2017", які пройдуть в країні у вересні.

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Політик зазначив, що, так як в рамках навчань буде розміщена російська військова інфраструктура, "таким чином, загроза не зникне, а тільки зросте". Він зазначив, що військова присутність країн НАТО необхідно Європі "більше, ніж кілька років тому", нарікаючи, що в 2008 році сили альянсу "небагато робили, щоб захистити прибалтійські країни".

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі було позбавлено українського громадянства. А 1 серпня з’явився відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.