Садовий прокоментував погрозу Порошенка виставити рахунок за наслідки блокади

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий підтримав рішення Президента України Петра Порошенка щодо блокади та закликав його не забувати, хто насправді є ворогом для держави.

Про це свідчить допис Садового на його сторінці у Facebook.

Політик прокоментував заяву президента про те, що той планує виставити "Самопомочі" рахунок за наслідки блокади, яку Порошенко сьогодні офіційно підтримав та ввів у дію через рішення РНБО.

Шаную рішення Президента як глави держави та головнокомандувача і сподіваюсь, що бажання спихнути всі наслідки російської окупації, а також фінансові втрати бенефеціарів торгівлі з ОРДЛО на партію, яку я маю честь очолювати, не дозволить пану Президенту забути, хто є справжнім ворогом та окупантом,

– мовиться у повідомленні Садового.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко різко висловився щодо причетності окремих політичних сил до блокади торгівлі з окупантами та пообіцяв виставити "Самопомочі" й "Батьківщині" рахунки за блокаду.