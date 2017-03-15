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Садовий прокоментував погрозу Порошенка виставити рахунок за наслідки блокади

19:42, сьогодні 173 Читать новость на русском
Садовий закликав Порошенка не забувати, хто є справжнім ворогом України
Садовий закликав Порошенка не забувати, хто є справжнім ворогом України / 24 Канал

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий підтримав рішення Президента України Петра Порошенка щодо блокади та закликав його не забувати, хто насправді є ворогом для держави.

Про це свідчить допис Садового на його сторінці у Facebook.

Політик прокоментував заяву президента про те, що той планує виставити "Самопомочі" рахунок за наслідки блокади, яку Порошенко сьогодні офіційно підтримав та ввів у дію через рішення РНБО.

Шаную рішення Президента як глави держави та головнокомандувача і сподіваюсь, що бажання спихнути всі наслідки російської окупації, а також фінансові втрати бенефеціарів торгівлі з ОРДЛО на партію, яку я маю честь очолювати, не дозволить пану Президенту забути, хто є справжнім ворогом та окупантом,
– мовиться у повідомленні Садового.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко різко висловився щодо причетності окремих політичних сил до блокади торгівлі з окупантами та пообіцяв виставити "Самопомочі" й "Батьківщині" рахунки за блокаду.

Теги: Україна Політика Андрій Садовий Самопоміч Блокада Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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