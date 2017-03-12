Садовий запропонував організувати евакуацію з окупованого Донбасу

Україна має зробити все можливе, щоб організувати евакуацію з окупованих територій всіх, хто не бажає жити під окупацією.

Про це на з’їзді партії "Об’єднання "Самопоміч" заявив лідер політсили Андрій Садовий.

Він наголосив, що "Самопоміч" закликає українців дивитись правді у вічі: "І правда така, що АТО – давно не АТО. Це – війна, і її потрібно визнавати офіційно, з усіма міжнародно-правовими наслідками".

Правда така, що Україна має зробити все можливе, аби організувати евакуацію з окупованих територій всіх, хто не бажає жити під окупацією, та організувати евакуйованим достойні умови життя. І тоді в нас не буде докорів сумління від того, що блокадою ми створюємо незручності нашим людям по ту сторону лінії фронту,

– пояснив Садовий.

Він також зазначив, що торгувати з ворогом – це зрада національних інтересів. І жодні економічні розрахунки не вартують і "виїденого яйця".

"Бо коли солдата на лінії фронту змушувати охороняти безпеку торгових потоків з тими, хто вчора "Градом" розшматував його бойового побратима, то нічого гіршого для морального духу такого солдата уявити собі неможливо", – переконаний лідер "Самопомочі".

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