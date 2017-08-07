Саакашвілі показав документ, який допоміг йому потрапити до Польщі

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Під час зустрічі з варшавським Євромайданом колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі показав свій український паспорт.
Відео заходу політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Я вважаю, що цей паспорт, яким я дуже пишаюся, не є іграшкою окремих олігархів, які можуть його дати, забрати, скасувати, шантажувати за його допомогою. Я вирішив, що не я один так думаю, тому поїхав в аеропорт в Америці, сів на літак, вони подивилися на мій паспорт, не було ніяких питань. Хоча Аваков і викликав чинного посла в США, щоб попередити, щоб мене не випускали з цим паспортом. Потім я приїхав до Польщі, теж мені посміхнулися, сказали "Ласкаво просимо"
– зауважив він.
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Додамо, що, імовірно, мова йде про український закордонний паспорт. Такий висновок можна зробити і судячи з кадрів відео.
За словами Саакашвілі, в Україні його закордонний паспорт анулювали, щоправда з ним він зумів як вилетіти із США, так і потрапити до Польщі.
Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі було позбавлено українського громадянства. А 1 серпня з’явився відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.