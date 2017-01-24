Санкції діють: Росія ризикує залишитися без смартфонів

Через санкції США, введені проти ФСБ Росії в грудні 2016 року, РФ може залишитися без електроніки з функцією шифрування.

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на заяву юрфірми Baker McKenzie.

ФСБ вже попередила своїх клієнтів про можливі проблеми.

Оскільки ФСБ виконує певні адміністративні функції, такі як розгляд і схвалення комерційних шифрувальних продуктів для імпорту та розповсюдження в Росії, ефект для певних американських компаній і осіб, які ведуть бізнес в Росії, може бути суттєвим,

– мовиться в заяві.

Відтак, під загрозою опинився експорт до Росії мобільних телефонів, планшетів і навіть бездротових комп’ютерних мишок.

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Для експорту подібної продукції до Росії необхідне узгодження (нотифікація) ФСБ. Однак тепер це неможливо, оскільки американським компаніям заборонена будь-яка комерційна взаємодія з ФСБ.