15:34
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 14:00: Бойовики привласнюють покинуті квартири. Закінчення вступної кампанії
Випуск новин
14:52, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Санкції проти Росії – необхідний інструмент, – The Guardian

14:14, сьогодні 166 Читать новость на русском
Санкції – головний елемент у боротьбі з країнами-порушниками
Санкції – головний елемент у боротьбі з країнами-порушниками / Фото з відкритих джерел

Минулого тижня президент Америки Дональд Трамп підписав законопроект про посилення санкцій проти Росії, КНДР та Ірану. Ця важлива подія в черговий раз доводить: санкції – головний елемент сучасних правил ведення гри з позиції сили.

Однак, із приходом до влади в Америці Дональда Трампа, використовувати санкції стало складніше, пише The Guardian.

Читайте також: Трамп знайшов винних у небезпечно низькому рівні відносин з Росією

"Він (Трамп – "24") заплямовує багатосторонній підхід і не турбується про права людини. Його недоречні і безладні твіти виплескуються у невиправдані образи, а не політику", – аналізує видання дії лідера Білого дому.

Проте, серед його політичних "провалів", як зазначається, можна виокремити і "рідкісний тріумф дипломатії над Twitter" – одноголосне накладення санкцій на Північну Корею Радою Безпеки ООН.

"Для санкцій необхідний надійний підхід з далекоглядними цілями. Однак в руках Трампа вони затупляются політичними проблемами, які він сам же і створює. (...) Санкції, які все міцніше укріплюються в ролі бастіону міжнародної системи, можуть працювати. Однак вони не діятимуть, якщо Білий дім буде паралізований нерішучістю або якщо, опинившись перед складним вибором, він зреагує, не порадившись з іншими", – констатують автори статті.

Читайте також: Підписаний Трампом закон про санкції передбачає фінансову допомогу для України

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає посилення та розширення санкцій проти Росії. Цей закон також не дозволяє в майбутньому президентові США знімати санкції без згоди Конгресу.

Теги: Новини політики Новини Росії США Дональд Трамп Санкції
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Наказание и преступление. Почему санкции против России – психотерапевтический провал США
сьогодні, 15:02 Наказание и преступление. Почему санкции против России – психотерапевтический провал США
Блог Медіа 1035
Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?
сьогодні, 14:34 Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?
Наталія Лебідь 499
Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
сьогодні, 13:00 Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
Сергій Лещенко 584
Железнодорожная паучарня: кто, кого и зачем пожирает?
сьогодні, 12:13 Железнодорожная паучарня: кто, кого и зачем пожирает?
Михайло Подоляк 842
До Дня залізничника: українська залізниця мрії
сьогодні, 10:02 До Дня залізничника: українська залізниця мрії
Настя Сукач 1180
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Озброєні люди захопили приміщення "Черкасиобленерго"
 18 квітня , 18:54
З фейкового десантника, що побив журналіста, російські ЗМІ зробили проукраїнського активіста
 3 серпня , 14:46
Заборгованість за комуналку серйозно зросла – журналісти назвали колосальну суму
 11 лютого , 16:03
Бійці, які голодують під Генштабом ЗСУ, погрожують завтра себе підпалити
1 серпня , 19:28
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук