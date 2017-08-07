Санкції проти Росії – необхідний інструмент, – The Guardian

Минулого тижня президент Америки Дональд Трамп підписав законопроект про посилення санкцій проти Росії, КНДР та Ірану. Ця важлива подія в черговий раз доводить: санкції – головний елемент сучасних правил ведення гри з позиції сили.

Однак, із приходом до влади в Америці Дональда Трампа, використовувати санкції стало складніше, пише The Guardian.

Читайте також: Трамп знайшов винних у небезпечно низькому рівні відносин з Росією

"Він (Трамп – "24") заплямовує багатосторонній підхід і не турбується про права людини. Його недоречні і безладні твіти виплескуються у невиправдані образи, а не політику", – аналізує видання дії лідера Білого дому.

Проте, серед його політичних "провалів", як зазначається, можна виокремити і "рідкісний тріумф дипломатії над Twitter" – одноголосне накладення санкцій на Північну Корею Радою Безпеки ООН.

"Для санкцій необхідний надійний підхід з далекоглядними цілями. Однак в руках Трампа вони затупляются політичними проблемами, які він сам же і створює. (...) Санкції, які все міцніше укріплюються в ролі бастіону міжнародної системи, можуть працювати. Однак вони не діятимуть, якщо Білий дім буде паралізований нерішучістю або якщо, опинившись перед складним вибором, він зреагує, не порадившись з іншими", – констатують автори статті.

Читайте також: Підписаний Трампом закон про санкції передбачає фінансову допомогу для України

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає посилення та розширення санкцій проти Росії. Цей закон також не дозволяє в майбутньому президентові США знімати санкції без згоди Конгресу.