САП хоче рекордну заставу за Насірова, – нардеп

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для відстороненого голови Держваної фіскальної служби Романа Насірова заставу у розмірі 2 мільярди гривень.
Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм.
САП просить для Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу 2 мільярди гривень,
– написав він.
Найєм зазначив, що це найбільша застава в історії кримінального процесу України.
Нагадаємо, 4 березня суд мав обрати запобіжний захід Насірову, проте судді оголосили про перерву у засіданні про обрання запобіжного заходу.