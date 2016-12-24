Савченко обрала дуже жорсткий проросійський вектор, – експерт

Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк переконаний: Надія Савченко взяла дуже жорсткий проросійський курс, який, швидше за все, погоджений з кимось із кураторів у Москві. Вона веде перемовини з терористами так, начебто є президентом України. Але Савченко не представляє інтереси всієї країни, тому підписуватися за всю Україну не має права.

Таку думку він висловив сайту "24", коментуючи виключення Надії Савченко зі складу української делегації ПАРЄ.

За словами експерта, у виключенні Савченко з делегації ПАРЄ є певний нюанс. Російська пропаганда може це подавати, як небажання українських політиків показати поширення опозиційних думок в Україні.

Насправді українські депутати злякалися, що Надія Савченко буде нести свою історію. Але не потрібно було її включати. Нехай би її "дурь" була всім видною. Її виключення можуть розцінити, як те, що київські політики хочуть закрити їй рота, тому що вона ніби говорить правду. Навпаки. Нехай би вона несла всю цю путінську ахінею, щоб було зрозуміло, що це за проект,

– зазначає Давидюк.

Зустрічі Савченко з терористами, на думку експерта, треба показувати в Європі і про це говорити, адже жоден уряд не веде перемовини з терористами, жоден президент такого не робить. Чому Савченко має це робити?

Виключивши Надію Савченко зі складу української делегації ПАРЄ, вважає політолог, народні депутати ховаються. Це, переконаний Микола Давидюк, недолугість саме депутатів з Верховної Ради. Вони часто роблять речі, які повинні робити набагато мудріше, виваженіше, і грати на випередження. Наразі вони кидаються і намагаються вирішити не стратегічні, а тактичні питання.

Коли Савченко була в російському полоні, вирішили включити її до делегації ПАРЄ. Після визволення виключають її з делегації, тому що вона не так говорить. Позиція парламенту повинна бути більш серйозною. Якщо хочете її виключати, надайте докази. Крім її заяв, нічого такого поки що не відбулося. Або потрібно більше доказів, або дайте Савченко поле для маневру, щоб вона своїми заявами сама себе дискредитувала. А так народні депутати себе більше дискредитували тим, що її виключили і закрили рот,

– наголосив він.

Водночас Давидюк впевнений, що Надія Савченко продовжить свою міжнародну діяльність. Вона намагатиметься знайти майданчик для своїх висловлювань, причому в ЄС, де є багато лояльних Росії ЗМІ. При цьому, зауважує він, те, як її почала захищати фракція "Опозиційний блок", наводить на певні думки.

"Саме "Опоблок" захищає начебто патріота Савченко. Це викликає сумніви в її патріотичності. Адже "Опоблок" ніколи проукраїнською позицією не славився", – підкреслив Давидюк.

Нагадаємо, Надію Савченко виключили зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Їй одразу знайшли заміну.



20 грудня спікер Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення народного депутата Надії Савченко з фракції "Батьківщина". 23 грудня Савченко виключили з комітету з нацбезпеки і оборони.