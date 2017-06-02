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СБУ намагається придушити "невигідні" розслідування про своїх співробітників

00:56, сьогодні 20 Читать новость на русском
Схеми
Схеми / 24 Канал

Підготовлений сюжет стосується елітного автопарку працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Служба безпеки України здійснює тиск на програму розслідувань "Схеми", спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший", щоб не допустити виходу в ефір програми, яка розслідує корупцію в лавах самого СБУ.

За півтори години до ефіру, коли випуск був повністю змонтований і зміни внести вже технічно було неможливо, "Радіо Свобода" отримало листа за підписом голови начальника управління взаємодії зі ЗМІ Олени Гітлянської із натяком на кримінальну відповідальність у разі виходу сюжету в ефір.

"Діапазон вартості автомобілів працівників цього управління коливається у межах від 30 до 80 тисяч доларів. Зарплата з бюджету – від 8 до 30 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні головного редактора програми Наталки Седлецької.

Про свої спостереження завчасно за тиждень до ефіру ми повідомили СБУ, щоб отримати коментарі. Натомість, в останній момент перед ефіром отримали лист-погрозу. Що це - як не зловживання поняттям секретності своїх співробітників, дані про яких вже зустрічались раніше у ЗМІ та публічних документах, яких щодня можна зустріти у публічному місці поблизу СБУ? І чи не для того це робиться, що спробувати приховати сумнівний спосіб їхнього заробітку з точки зору закону?
– написала вона.

Зазначимо, що програма, як завжди, вийшла в ефір телеканалу "UA:Перший" 1 червня о 19:55.

Це вже вдруге Служба безпеки України здійснює тиск на програму розслідувань "Схеми". У жовтні 2015 року редакція програми готувала матеріал про дорогий автопарк працівників СБУ та отримала аналогічного листа за кілька годин до ефіру, коли програма вже була на каналі.

Теги: СБУ
Джерело: 24 Канал
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