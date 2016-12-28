СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова з бойовиками

Служба безпеки України оприлюднила розмови Івана Без'язикова з представниками псавдореспублік на Сході.

Оприлюднену розмову датують серпнем та вереснем 2014 року. Також опублікували і розмову дружини Без’язикова з представниками терористичних угруповань.

В СБУ зазначили, що телефонна розмова є підтвердження протиправної діяльності Без’язиков.

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Нагадаємо, звільненого з полону полковника ЗСУ Івана Без'язикова затримали за підозрою у зв'язках з так званою "ДНР".