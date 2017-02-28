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СБУ різко відреагувала на заяву Рубана про зрив обміну полоненими

12:24, сьогодні 1367 Читать новость на русском
Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт
Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт / Укрінформ

За словами радника голови Служби безпеки Юрія Тандіта, Володимир Рубан не міг провести жодних обмінів полоненими.

Про це повідомляє "Тиждень".

Юрій Тандіт зазначив, що керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан не може проводити жодних обмінів полоненими, оскільки це грає на руку Росії, яка хоче посадити Україну за стіл переговорів безпосередньо з бойовиками.

"Російські спецслужби намагаються посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з терористами. Ніяких обмінів Рубан не міг провести", – заявив Тандіт.

Також радник глави СБУ додав, що незабаром буде допитана нардеп Надія Савченко в рамках кримінального провадження, у якому вона проходить як свідок.

Коли відбудеться допит Юрій Тандіт не уточнив, зазначивши, що це – закрита інформація.

Читайте також: Рубан розповів деталі свого затримання: Це помста за Савченко

Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".

Згодом з'явилась інформація, що на шляху до "ДНР" СБУ затримала Володимира Рубана, який їхав по Савченко.

Теги: Україна Новини Росії Україна-Росія Обмін полоненими СБУ Надія Савченко
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