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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

СБУ та Військова прокуратура зацікавились вибухами на військових складах поблизу Балаклії

11:23, сьогодні 100 Читать новость на русском
Наслідки вибуху поблизу Балаклії
Наслідки вибуху поблизу Балаклії / ДСНС

Служба безпеки України та Військова прокуратура відкрили кримінальні провадження щодо вибухів і пожежі на військових складах поблизу Балаклії, що на Харківщині.

Про це повідомила речниця спецслужби Олена Гітлянська у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

"Відкрили провадження за статтею 113 КК України, яка кваліфікує ці дії як диверсію. Ведуться оперативно-слідчі дії", – зауважила вона.

Крім того, на брифінгу військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що його відомство також відкрило кримінальне провадження, однак вже за статтею "халатність".

"Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 Кримінального кодексу – недбале ставлення військовослужбовців, що спричинило тяжкі наслідки", – розповів він.

Також Матіос додав, що провадження як прокуратури, так і СБУ об’єднали в одне.

За його словами, процесуальне керівництво розслідуванням здійснюватиме Головна військова прокуратура.

Читайте також: Полторак озвучив дві версії вибухів на складах у Балаклії

Нагадаємо, уночі проти 23 березня у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.

За словами міністра оборони Степана Полторака, жертв немає. Наразі з району інциденту евакуйовано понад 16 тисяч людей. Додамо, що небо в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі перекрито.

Теги: Україна Вибух на військових складах у Балаклії Харків Вибух Анатолій Матіос Кримінал СБУ
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