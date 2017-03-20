СБУ ввела санкції проти європолітиків, що приїхали в окупований Крим

Служба безпеки України запровадила санкції проти громадян Сербії та Чехії, які на запрошення так званої влади Криму приїхали на окупований півострів.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона зазначила, що спецслужба оперативно перевірила інформацію про візит до Криму політиків з Європи, які прибули на запрошення окупаційної влади "святкувати" третю річницю псевдреферендуму.

СБУ з’ясувала, що на території АР Крим незаконно перебувають чотири громадянина Сербії та один громадянин Чехії.

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СБУ ухвалила рішення про заборону їм в'їзду в Україну терміном на п’ять років. Інформація щодо громадян України у цій делегації на даний час не підтвердилась,

– повідомила Гітлянська.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що делегація з європейських політиків приїхала до окупованого Криму "святкувати" річницю анексії. РосЗМІ писали, що серед них були й українські, проте їх прізвища ретельно приховують.