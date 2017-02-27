СБУ застосували низку заборон щодо затриманого Рубана

Керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану СБУ скасувала пропуск на в'їзд на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це Рубан розповів у коментарі InfoResist.

Мені закидають порушення проходу. Мені не можна перевозити посилки і полонених, тільки Геращенко і Тандит можуть,

– сказав він.

Рубан зазначив, що в'їжджав у Донецьк через КПП.

Я не в тому віці і не в тому статусі, щоб ходити таємними стежками. Отримали вказівку Рубана не пускати. В обід я проїжджав, а після обіду – вже ні. Пропуск у мене річний,

– пояснив він.

Рубан додав, що проти нього силовики вчинили смішні дії.

"Приїхала військова поліція, склали протокол за мигалку, яка у мене всередині машини стоїть, у салоні, не стаціонарна. Я її включаю, коли їжджу по "ДНР", коли перевожу полонених. Побачили поламані наручники, спецзасоби – теж склали протокол", – додав він.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали на контрольному пункті "Мар'їнка" керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.