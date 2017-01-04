Сестра Савченко розповіла, який новий "фейк" про Надю гуляє зоною АТО

За словами Віри Савченко, невідома особа розсилає українським військовим провокативні повідомлення від імені Надії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Увага знову fake! На передовій хлопцям розсилають sms, начебто від Надії Савченко із текстами на кшталт "Солдат ЗСУ, не стреляй в братский народ. С Новым годом. Надежда Савченко", ще й російською... Із оператора life (0639026415), але можливо і інші.

Вороги, ви хоч на Святвечір вгамуєтесь?", – йдеться у дописі Віри.

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