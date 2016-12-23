Ще один піратський онлайн-кінотеатр заблоковано в Україні

Відділ протидії кіберзлочинам у Запорізькій області припинив діяльність ще одного онлайн-кінотеатру, який поширював піратський контент – mega-cinema.pp.ua.

Як зазначається на сайті відомства, діяльність ресурсу завдала правовласникам збитків на загальну суму у 1,2 мільйона гривень.

Зауважимо, що інтернет-сайт створив і адміністрував 18-річний житель Запоріжжя.

Йому висунули підозру у вчиненні порушення вимог закону "Про авторське право та суміжні права", за що передбачено відповідальність за ч. 1 ст. 176 Кримінального Кодексу України.

Протиправну діяльність організатора щодо відтворювання та розповсюдження великої кількості аудіовізуальних творів, права на які належать компаніям-членам MPA, задокументовано та, за результатами проведення економічних експертиз, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Законодавство України передбачає виключні права авторів на дозвіл або заборону використання твору. В оглядовому листі Вищого господарського суду від 14 січня 2000 року № 01-8/31 "Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність" зазначається, що розміщення твору в мережі Інтернет у вигляді, доступному для широкого загалу (наприклад, як Інтернет-сторінку з текстом), є його використанням і відповідно потребує дозволу автора цього твору або особи, яка має відповідні права,

– нагадали правоохоронці.

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Нагадаємо, 15 листопада кіберполіція вилучила обладнання, а також провела обшуки в офісних приміщеннях і дата-центрах одного з найвідвідуваніших українських ресурсів FS.to. А наступного дня припинив роботу інший популярний український сайт – EX.ua.



Вже 17 листопада популярний трекер Torrents.Net.UA оголосив, що сайт не працює та протягом певного часу не відновлюватиме своєї роботи.