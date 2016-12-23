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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще один піратський онлайн-кінотеатр заблоковано в Україні

01:35, сьогодні 1814 Читать новость на русском
Ще один піратський ресурс заблоковано
Ще один піратський ресурс заблоковано / Соцмережі

Відділ протидії кіберзлочинам у Запорізькій області припинив діяльність ще одного онлайн-кінотеатру, який поширював піратський контент – mega-cinema.pp.ua.

Онлайн-кінотеатр, кіберполіція

Як зазначається на сайті відомства, діяльність ресурсу завдала правовласникам збитків на загальну суму у 1,2 мільйона гривень.

Зауважимо, що інтернет-сайт створив і адміністрував 18-річний житель Запоріжжя.

Онлайн-кінотеатр, кіберполіція

Йому висунули підозру у вчиненні порушення вимог закону "Про авторське право та суміжні права", за що передбачено відповідальність за ч. 1 ст. 176 Кримінального Кодексу України.

Протиправну діяльність організатора щодо відтворювання та розповсюдження великої кількості аудіовізуальних творів, права на які належать компаніям-членам MPA, задокументовано та, за результатами проведення економічних експертиз, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Онлайн-кінотеатр, кіберполіція

Законодавство України передбачає виключні права авторів на дозвіл або заборону використання твору. В оглядовому листі Вищого господарського суду від 14 січня 2000 року № 01-8/31 "Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність" зазначається, що розміщення твору в мережі Інтернет у вигляді, доступному для широкого загалу (наприклад, як Інтернет-сторінку з текстом), є його використанням і відповідно потребує дозволу автора цього твору або особи, яка має відповідні права,
– нагадали правоохоронці.

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Нагадаємо, 15 листопада кіберполіція вилучила обладнання, а також провела обшуки в офісних приміщеннях і дата-центрах одного з найвідвідуваніших українських ресурсів FS.to. А наступного дня припинив роботу інший популярний український сайт – EX.ua.

Вже 17 листопада популярний трекер Torrents.Net.UA оголосив, що сайт не працює та протягом певного часу не відновлюватиме своєї роботи.

Теги: Інтернет Україна Поліція Кримінал пірати гроші Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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