Ще один український провайдер розпочав блокування "ВКонтакте"

Один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та інтернету компанія "Воля" остаточно заблокує для своїх клієнтів "ВКонтакте" та інші російські ресурси вже до 1 червня.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Як законослухняна компанія, з 22 травня ми починаємо заходи з обмеження доступу до веб-сайтів, перерахованих в указі. Технічні роботи будуть завершені до 1 червня", – зазначено у повідомленні.

Таким чином компанія "Воля" повністю виконає рішення РНБО щодо блокування російських сайтів на території України.

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Також у компанії рекомендують своїм абонентам оновити свої електронні адреси в особистих кабінетах на сайті "Волі", якщо адреси були зареєстровані на заборонених ресурсах, зокрема, на mail.ru.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.



Одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", та інших російських ресурсів, які потрапили у санкційний список.