Ще одне компрометуюче фото Савченко з Майдану зацікавило мережу

В інтернеті викликала неабиякий резонанс світлина з льотчицею Надією Савченко, яку зробили під час подій Євромайдану.

Світлину опублікував громадський активіст Сергій Листопад на своїй сторінці у Facebook ще три роки тому, однак зараз вирішив її перепостити, оскільки спеціальний сервіс соцмережі запропонував її як "спогад".

На фото видно, як тоді ще невідома загалу Надія Савченко стоїть за спиною та тримає за плече генерала Внутрішніх військ Сергія Кульчицького, якого упізнали користувачі соцмереж.

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Нагадаємо, раніше нардеп Надія Савченко розповіла, що робила на Майдані. За її словами, вона розуміла дії "Беркуту", оскільки є також "людиною системи".