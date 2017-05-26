Що думають жителі Мар'їнки щодо "визволителів" та "карателів"

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Українські військові в Мар'їнці забезпечують порядок, стежать, щоб не було мародерства та крадіжок. З місцевим населення, за словами бійців АТО, конфліктів не виникає. Більшість із жителів міста виступають за Україну, підтримують військових, завжди вітаються.
На жартівливе питання журналіста 24 Каналу, чи не ображають військові, місцеві відповіли, що чекали на них ще в 2014 році.
"Ми за цих "карателів" горлянки поперегризаємо. Ми їх чекали тут, як Бога, в 2014 році. Зустрічали їх тут, раді були до сліз", – розповіла жителька Мар'їнки.
Люди, які під безупинними обстрілами живуть вже три роки поспіль, оптимізму не втрачають та не приховують своєї прихильності до України.
А що ми тут будемо боятися? Ми українцями народилися і українцями помремо,
– додала місцева жителька.
Єдине, на що нарікають люди – відсутність українського телебачення.
Ввечері активізувалися бойові дії. Терористи обстрілювали українські позиції, які розташовані в кількох кілометрах від них.
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