Що купували партії за гроші українців: асортимент вражає
Минулоріч політичні партії витрачали державні гроші. Вони купували вила, одяг і замовляли телевізійну рекламу.
Якщо раніше кошторис партій вміщався на сторінку, то тепер – це вже томи. З липня минулого року партії отримують фінансування від держави. Тож звітувати мусять за кожну копійку.
Зокрема ляшківці здивували асортиментом витрат. Замовили багато одягу з партійною символікою та купили тисячу вил.
У партії розповіли, що отримали гроші в останні дні року, а відтак купували - на що вистачить фантазії. Аби не повертати їх у бюджет.
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Чіткий перелік на що можна витрачати державні гроші розробили в Комітеті виборців України. І зареєстрували як поправки до закону "Про фінансування партій".
Головне примусити партії відмовитись від своїх спонсорів, або ж не приховувати їх. Бо на чесну діяльність державних грошей достатньо. На 2017 рік передбачили майже 500 мільйонів гривень.
У січні партії отримали на перший квартал. Сьогодні своє бажання отримати фінансування від держави висловив і "Опоблок". Хоч торік від грошей і відмовився.
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