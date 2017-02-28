Що купували партії за гроші українців: асортимент вражає

Минулоріч політичні партії витрачали державні гроші. Вони купували вила, одяг і замовляли телевізійну рекламу.

Якщо раніше кошторис партій вміщався на сторінку, то тепер – це вже томи. З липня минулого року партії отримують фінансування від держави. Тож звітувати мусять за кожну копійку.

Зокрема ляшківці здивували асортиментом витрат. Замовили багато одягу з партійною символікою та купили тисячу вил.

У партії розповіли, що отримали гроші в останні дні року, а відтак купували - на що вистачить фантазії. Аби не повертати їх у бюджет.

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Чіткий перелік на що можна витрачати державні гроші розробили в Комітеті виборців України. І зареєстрували як поправки до закону "Про фінансування партій".

Головне примусити партії відмовитись від своїх спонсорів, або ж не приховувати їх. Бо на чесну діяльність державних грошей достатньо. На 2017 рік передбачили майже 500 мільйонів гривень.



У січні партії отримали на перший квартал. Сьогодні своє бажання отримати фінансування від держави висловив і "Опоблок". Хоч торік від грошей і відмовився.