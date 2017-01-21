Що їдять у Верховній Раді: журналіст показала цікаві фото

Журналіст і фотограф Анна Грабарська зняла серію фото, які присвячені обідам відвідувачів їдальні у Верховній Раді.

Журналістка працює парламентським кореспондентом та вирішила зробити цікавий творчий проект "не відходячи від каси".

У їдальні Верховної Ради знімати заборонено, тому дівчина робила всі знімки на смартфон.

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Фотограф поділилась, що в перші дні зйомок вона бігала як божевільна за столики та просила кожного пересічного дозволити сфотографувати свій обід.

Пізніше дівчині самій телефонували та запрошували пофотографувати свій обід.