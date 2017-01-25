Що змінилися із запуском в Україні Суспільного телебачення

Тиждень тому в Україні з'явилось Суспільне телебачення. Де-юре. А от де-факто, воно стане таким не раніше осені. Про це розповідають причетні до його створення. І хоч воно з'явилось на базі державного і фінансуватиметься з держбюджету, проте буде незалежним від влади. Що ж забезпечуватиме цю незалежність і чи в курсі глядачі що мають нове телебачення?

Те, що люди не знають про суспільне мовлення – не дивно, каже Тарас Гаврик – ведучий ранкової програми у Львівській обласній телерадіокомпанії. Ще донедавна філії державного, а відтепер Суспільного мовлення. Різниця від зміни статусу поки не відчутна навіть працівникам.

Так само, як ти зустрічаєшся з дівчиною. І ось ти з нею одружився, ти різницю не відчуєш. Ти розумієш, що змінився документ. Є більше очікування, що буде таке суспільне мовлення. Для нас це ширші можливості. Бо було певні замовлення і певні програми їх треба було робити, зараз більше дають волю,

– розповідає Тарас Гаврик.

Універсального рецепту побудови суспільного мовлення – немає, каже керівник львівського каналу Михально Хвойницький. Скажімо, поляки в бажані незалежності зробили ставку на абонентську плату і прогадали.

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В Україні не буде абонентської плати. Суспільне телебачення, яке створили на базі обласних державних і національної компанії – повністю фінансуватиметься державою. Цьогоріч дадуть понад мільярд, переконує каже міністр інформаційної політики. Проте хоч держава платить, музику замовляє – суспільство.

"Ключове те, що кероівництво ПАТ НСТУ призначається наглядовою Радою", – зазначає міністр інформаційної політики Юрій Стець.

А наглядова рада – не контрольована державою, зазначає один з її членів Євген Глібовицький. Наступного тижня рада оголосить конкурс на керівника нового мовлення.

Масштабне скорочення чекає на працівників тепер вже суспільного. Прогнозує Глібовицький. Бо сьогодні в усіх обласних компаніях сумарно з колишнім НТКУ у штаті – понад 7 тисяч осіб. Принаймні половину з них доведеться звільнити.

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