Що зміниться в гаманцях українців в Новому році: промовисті цифри

З 1 січня 2017 року набуває чинності державний бюджет України, в якому передбачено чимало фінансових змін для українців.

Зокрема з Нового року мінімальна зарплата в Україні підвищилась одразу до 3200 гривень і впродовж року її розмір вже змінюватись не повинен незалежно від перегляду прожиткового мінімуму.

Змінюється також система видачі та розміри студентських стипендій. Відтепер гроші отримуватимуть студенти з найвищим рейтингом, а не всі, як раніше. Раніше в Кабміні запевнили, що стипендії матимуть приблизно половина студентів.

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Звичайна стипендія тепер підвищиться до 1100 гривень, а підвищену збільшать до 1400.

З 1 січня 2017 року також зростуть посадові оклади вчителів, вони підвищаться на два тарифних розряди – тобто, на 50%.

Таким чином, зарплата вчителя вищої категорії, якого не віднесуть до 12-го, а до 14-го розряду, з 1 січня становитиме від 5266 до 6841 гривень. Вчителі без категорії будуть отримувати від 3960 до 4853 гривень.

Зарплата лікарів також зросте на 30%.