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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Щоб ворог не пройшов – Притула з Березою покепкували з українських доріг

14:39, сьогодні 1249 Читать новость на русском
Жахливий стан українських доріг
Жахливий стан українських доріг / 24 канал

Нардеп Борислав Береза разом з відомим українським шоуменом Сергієм Притулою зняли відео про українську трасу на Чугуїв, в якому кепкують з роботи "Укравтодору".

Зокрема, чоловіки жартують, що "Укравтодор" можна вважати найпотужнішим оборонно-промисловим підприємством.

"Це зроблено для того, щоб ворог не пройшов… Це ешелонована оборона, яка з'явилася природним шляхом нехлюйства, казнокрадства і завдяки зусиллям "Укравтодору". Вони захистить всіх, навіть якщо ми цього не хочемо", – жартує Береза.

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Теги: Транспорт Курйози Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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