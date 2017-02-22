Штат США потерпає від повеней та зсувів ґрунту
15:29, сьогодні 62 Читать новость на русском
Численні зливи та шторми спричинили повені в кількох районах штату Каліфорнія.
Через те, що річки вийшли з берегів, жителі сотень домівок були евакуйовані, ще кілька тисяч чекають на допомогу.
У місті Сан-Хосе команди рятувальників перевірили усі будинки, щоб при необхідності вивезти людей у безпечні місця. На цей час з міста уже евакуювали 225 осіб.
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Джерело: 24 Канал
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