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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Штат США потерпає від повеней та зсувів ґрунту

15:29, сьогодні 62 Читать новость на русском

Численні зливи та шторми спричинили повені в кількох районах штату Каліфорнія.

Через те, що річки вийшли з берегів, жителі сотень домівок були евакуйовані, ще кілька тисяч чекають на допомогу.

У місті Сан-Хосе команди рятувальників перевірили усі будинки, щоб при необхідності вивезти людей у безпечні місця. На цей час з міста уже евакуювали 225 осіб.

Читайте також: Каліфорнію накрив найпотужніший за 20 років шторм: є жертви

Теги: США Погода Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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