Штат США потерпає від повеней та зсувів ґрунту

Численні зливи та шторми спричинили повені в кількох районах штату Каліфорнія.

Через те, що річки вийшли з берегів, жителі сотень домівок були евакуйовані, ще кілька тисяч чекають на допомогу.

У місті Сан-Хосе команди рятувальників перевірили усі будинки, щоб при необхідності вивезти людей у безпечні місця. На цей час з міста уже евакуювали 225 осіб.

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