Штайнмаєр розповів про кризу в Євросоюзі

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр стурбований ситуацією в Євросоюзі.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті Saarbrücker Zeitung, повідомляє Німецька хвиля.

Європа, безперечно, рухається в неспокійному фарватері і повинна швидко знайти в собі сили, щоб відновитися,

– сказав він.

За його словами, Євросоюз повинен знайти відповіді там, де він досі їх немає. Серед найважливіших пріоритетів Штайнмаєр назвав майбутню стратегію щодо мігрантів та біженців, внутрішню і зовнішню безпеку, ринок праці та економіку.

Там, де безробіття серед молоді становить 50 відсотків і навіть більше, природно, не виникне ентузіазму з приводу Європи,

– сказав він.

При цьому голова німецького МЗС вважає, що Європа не вирішить своїх проблем з тими, хто бачить вихід у поверненні до національної відособленості.

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