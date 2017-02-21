Силантьєв прокоментував звинувачення СБУ щодо свого помічника-сепаратиста

Народний депутат Денис Силантьєв від "Радикальної партії" заявив, що звільнить свого помічника Юрія Житомирського, якого СБУ підозрює у зв'язках з ФСБ.

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради.

Депутат підкреслив, що Житомирський співпрацював з депутатом на громадських засадах та не отримував зарплати.

Читайте також: Дестабілізувати ситуацію в Україні хочуть спецслужби РФ, – Грицак

Нагадаємо, керівник СБУ Василь Грицак заявив, що Житомирський є помічником одразу трьох нардепів: Геннадія Кривошеї з "Народного фронту", згаданого Дениса Силантьєва та Тетяни Бахтєєвої з "Опоблоку".