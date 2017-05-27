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Сили АТО можуть зачистити Донбас за два тижні, – волонтер

00:58, сьогодні 525 Читать новость на русском
Український боєць
Український боєць / ipress.ua

Окуповані частити Донецької та Луганської областей бійці ЗСУ можуть звільнити протягом двох тижнів. Таку думку висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Про це він написав у своєму блозі для видання "Апостроф".

Однак, це можливе лише у тому випадку, якщо Росія прибере свої регулярні війська з Донбасу.

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"Заберіть звідти російські війська, і сили АТО навіть з нинішнім забезпеченням зачистять Донбас за два тижні", – переконаний Дейнега.

Він також додав, що саме через російські війська в зоні АТО досі тривають бойові дії.

"Зараз настанню миру на Донбасі заважає тільки наявність там російських військ", – впевнений волонтер.

Теги: Україна Новини Росії Війна на Донбасі АТО
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