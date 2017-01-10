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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Син Януковича займатиметься будівництвом у Чорногорії, – ЗМІ

09:21, сьогодні 1177 Читать новость на русском
Віктор і Олександр Януковичи
Віктор і Олександр Януковичи / "Новое время"

Олександр, син президента-втікача Віктора Януковича, вирішив вкласти 13 мільйонів доларів у будівництво нерухомості в Чорногорії.

За інформацією сербського таблоїду Informer, спонукала його до такого кроку 31-річна сербська модель і зірка Playboy Сорая Вучеліч.

Зазначається, що старший син Януковича має намір будувати в Чорногорії квартири та бізнес-об'єкти, а Вучеліч буде посередником у продажу.

Видання, яке називає Януковича-молодшого "успішним бізнесменом", "сином екс-прем'єра" і не згадує про санкції, накладені на нього у Чорногорії та в багатьох інших державах, повідомляє, що той познайомився з Вучеліч в минулому році на чорногорському узбережжі.

"Олександр влітку минулого року був у Чорногорії, де і зустрів Сораю через спільних друзів. Олександр розповів, що є дозвіл на будівництво і, що планує інвестувати в Чорногорії. Сорая йому сказала, що й вона вже деякий час має подібні плани", – розповіло ресурсу джерело.

Сама Вучеліч своєю чергою ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію не може.

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Нагадаємо, на початку березня 2016 року Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Віктора Януковича, його сина Олександра та ще 14 соратників екс-президента.

Теги: Україна Політика ЗМІ Віктор Янукович Олександр Янукович Нерухомість Playboy Чорногорія
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