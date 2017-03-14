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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Сина Деканоідзе заарештували, – грузинські ЗМІ

18:49, сьогодні 1036 Читать новость на русском
Хатія Деканоїдзе
Хатія Деканоїдзе / 24 Канал

У Грузії заарештували сина екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе – Торніке Копалеішвілі.

Справа Копалеішвілі стосується придбання та незаконного зберігання наркотиків. Про це повідомляють у грузинських ЗМІ.

Слухання справи у суді відбудеться 12 квітня. Для сина Деканоїдзе обрали запобіжний захід – попереднє ув'язнення.

Сама Деканоїдзе на своїй сторінці в Facebook опублікувала пост, в якому заявила, що не дозволить "торгуватися" з нею її сином.

Хто зі мною намагається торгуватися моїм єдиним сином, знайте – не вийде, виключено,
– йдеться у повідомленні.

Читайте також: Відставка Деканоідзе: кінець епохи грузинських реформаторів

Теги: Грузія ЗМІ Хатія Деканоідзе
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