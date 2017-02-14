Синоптик розповіла, коли в Україні очікувати потепління

Вже невдовзі в Україну прийде потепління. А на стовпчиках термометра позначка буде зупинятися вище нуля.

Як зазначає синоптик Наталія Діденко, потепління слід очікувати вже 18 лютого.

18 лютого – перший серйозний перевал на весну. Почнеться потепління вже таке "недєтськє". Тобто, вдень плюсова температура. І головне – з подальшим наростанням. Це не означає, що вже прямо +20 нас чекає, але те, що зима йде на пенсію, цього їй не уникнути. Весна в цьому році обов’язково буде,

– зазначила синоптик.

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