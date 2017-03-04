Синоптик розповіла, коли в Україну повернуться дощі

Неділя в Україні буде сонячною та сухою, проте вже 7 березня повернуться дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що неділя буде сонячною, теплою та вітряною.

Денна температура повітря сягатиме 10 – 15 градусів тепла. На заході України стовпчики термометра піднімуться подекуди до позначки 18.

Понеділок ще побуде теплим в Україні, лише на крайньому заході побільшає хмар, піде невеликий дощ та трохи похолодає. У вівторок дощі та похолодання просунуться вглиб країни,

– зазначила синоптик.

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