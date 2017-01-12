Синоптики попередили про небезпеку на Старий Новий рік у Карпатах

Синоптики попереджають українців про лавини в Карпатах 13-14 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, 13-14 січня через снігопади і хуртовини, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний (III) рівень лавинної небезпеки.

Також у гірських районах Закарпатської області існує загроза сходу снігу на дороги.

Рятувальники звернулися до громадян з проханням утриматися від походів у гори.

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