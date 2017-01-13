Синоптики попередили про снігопади та люті морози на вихідних

На вихідних в Україні похолодає. В західних регіонах температура опуститься аж до 15-20 градусів морозів, а також пройдуть снігопади.

В суботу в Києві пройде мокрий сніг, температура повітря вночі -2°, вдень +4°. У неділю температура вночі опуститься до -10°, повідомляє УНІАН.

У Львові вночі температура опуститься до -5°, а вдень +1°. А в неділю вночі вже температура опуститься до -11°. На Львівщині буде холодніше: там синоптики обіцяють зниження температури до -21° вночі і до -16° вдень. У неділю без опадів, вночі -15°, вдень до -13°.

У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень +1°, у неділю вночі -10°, вдень -2°.

Прогноз погоди на суботу, 14 січня:

У Вінниці в суботу температура повітря -5°. У неділю температура опуститься аж до -14°, опадів не очікується.

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В Одесі буде трохи тепліше – в суботу вночі -2°, вдень +6°, у неділю -8°...+2°.

У Харкові в суботу температура вночі становитиме -2°, вдень +2°. У неділю -2°...0°, очікується сніг.

У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю пройде мокрий сніг, температура повітря -3°...+1°.

Прогноз погоди на неділю, 15 січня: